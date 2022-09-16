Под Новосибирском завершены поиски 73-летнего пенсионера, который пять дней пробыл в лесу

Дедушку эвакуируют из леса. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирской области завершены поиски 73-летнего пенсионера, который пропал в лесу пять дней назад. Об этом сообщили волонтеры в пятницу, 16 сентября.
— По поиску стоп, идет эвакуация, — сообщили поисковики отряда «ЛизаАлерт Новосибирск».
Напомним, дедушку искали с 12 сентября. Он отправился в лес за грибами, но назад не вернулся.
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