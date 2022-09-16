Под Новосибирском завершены поиски 73-летнего пенсионера, который пять дней пробыл в лесу

Дедушку эвакуируют из леса. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области завершены поиски 73-летнего пенсионера, который пропал в лесу пять дней назад. Об этом сообщили волонтеры в пятницу, 16 сентября.

— По поиску стоп, идет эвакуация, — сообщили поисковики отряда «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, дедушку искали с 12 сентября. Он отправился в лес за грибами, но назад не вернулся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нашли следы и лодку»: под Новосибирском третьи сутки ищут заблудившегося в лесу пенсионера

Под Новосибирском третьи сутки ищут заблудившегося в лесу пенсионера (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber