«Нашли следы и лодку»: под Новосибирском третьи ищут заблудившегося в лесу пенсионера

Под Новосибирском третьи сутки ищут заблудившегося в лесу пенсионера. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО"

Под Новосибирском третьи сутки ищут Игнатикова Николая Ильича. 73-летний пенсионер 12 сентября ушел в лес за грибами, но домой не вернулся. На поиски дедушки брошены силы и средства МЧС и АСС. Однако пенсионер все еще не найден.

– Лодку нашли на другом берегу реки, где тайга. Также обнаружили его следы. И заметно, что он грибы срезал ножом, – рассказала КП-Новосибирск знакомая пропавшего пенсионера.

Тем временем волонтеры бьют тревогу. Лес, где потерялся дедушка, очень сложный, непроходимый, заболоченный. По их словам, единственная возможность попасть туда – узкий мосток из бревна, который переброшен через маленькую речку.

При этом в области холодает с каждым днем. Волонтеры объявили новый сбор на поиски грибника. Они верят, что Николай Ильич дождется помощи.

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