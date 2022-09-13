В лесу под Новосибирском заблудился 73-летний грибник. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Колыванском районе Новосибирской области в лесу потерялся 73-летний пенсионер. Игнатиков Николай Ильич пропал накануне, 12 сентября.

– Вчера уехал в лес за грибами. Домой не вернулся. Наши ребята выехали на место поисков, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего пенсионера: рост 173 см, нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза.

Предположительно был одет в черную куртку, синюю клетчатую рубашку, синие брюки и резиновые сапоги.

Если вы хотите помочь в поисках сибиряка или знаете о его местонахождении, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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