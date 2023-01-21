Минздрав опроверг задержку скорой, приехавшей на вызов к умирающему парню на Орджоникидзе в Новосибирске

Минздрав сообщил, что скорая приехала вовремя. Фото: предоставлено очевидцем

Региональный Минздрав опроверг задержку скорой, приехавшей к умирающему парню на Орджоникидзе в Новосибирске. Напомним, в минувший вечер там произошла трагедия. На 17-летнего парня-прохожего из окна упала девушка. Та умерла на месте, а мальчик скончался в больнице. Некоторые очевидцы, утверждали, что скорая сильно задержалось. Оказалось, что это не так.

— Первая бригада реанимации прибыла на вызов на Орджоникидзе в 18:16. Вызов же поступил в 18:05, т.е. через 11 минут. Время вызова и время прибытия зафиксировано, — сообщили КП-Новосибирске в Минздраве.

Также информацию о задержке скорой опроверг главврач новосибирской скорой помощи Александр Балабушевич. Теперь с аналогичным опровержением выступил и региональный Минздрав.

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