Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов вернулся на работу после передачи в суд дела о клевете

Вице-мэр Артем Скатов вернулся на работу в мэрию. Фото: соцсети.

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов, обвиняемый по уголовной статье о клевете, вышел на работу. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

На свое рабочее место в мэрии Скатов вернулся сразу, как только дело о клевете передали в суд. На время расследования, с 9 декабря, вице-мэра по информационной политике заменял Геннадий Захаров – заместитель главы города по организационной и кадровой работе.

Напомним, ранее адвокат Артема Скатова объяснил КП-Новосибирск, что вице-мэра временно отстранили от должности, чтобы он не препятствовал производству по уголовному делу.

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