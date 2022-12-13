В мэрии Новосибирска рассказали, кто заменит отстраненного вице-мэра Артема Скатова. Фото: соцсети
В мэрии Новосибирска рассказали, кто заменит отстраненного вице-мэра Артема Скатова. Напомним, политика отстранили от должности в связи с уголовным делом о клевете, где он является подозреваемым.
— Исполняющим обязанности Артема Скатова с 6 декабря назначен заместитель мэра Геннадий Захаров, — пояснил КП-Новосибирск пресс-секретарь Анатолия Локтя.
При этом Захаров сохраняет за собой полномочия по своей основной должности.
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