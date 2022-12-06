Адвокат вице-мэра Новосибирска Артема Скатова назвал причины его отстранения от должности. Фото: соцсети

Адвокат вице-мэра Новосибирска Артема Скатова назвал причины его отстранения от должности. Такое решение принял суд — об этом стало известно 6 декабря.

— В постановлении суда сообщается, что поводом для ходатайства следователей об отстранении Артема Скатова от должности стало то, что вице-мэр «в силу занимаемой должности имеет большое влияние и авторитет у жителей Новосибирска, а также имеет доступ к беспрепятственному освещению в СМИ процесса уголовного судопроизводства», — пояснил КП-Новосибирск адвокат Скатова Евгений Денисенко. — Следствие также считает, что мой подзащитный, открыто давая интервью в СМИ, «формировал неверное общественное мнение о якобы его непричастности к совершению инкриминируемого преступления».

Суд ходатайство следователя устранил, сделав вывод, что Скатов может «воспрепятствовать производству по уголовному делу».

— При этом, следствие по делу идет уже почти 10 месяцев. Никакой подписки о неразглашении с моего подзащитного не брали. А значит — он мог свободно обсуждать это дело и высказывать свое мнение, в том числе — и о своей невиновности, — добавил адвокат.

Напомним, Артем Скатов сейчас является подозреваемым в уголовном деле о клевете. По словам адвоката, срок следствия по уголовному делу заканчивается 17 января 2023 года.

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