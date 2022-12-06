Вице-мэра Новосибирска Артема Скатова отстранили от должности. Фото: соцсети

Вице-мэра Новосибирска Артема Скатова отстранили от должности. Сейчас он находится в статусе подозреваемого в деле о клевете.

— Постановлением Октябрьского районного суда обвиняемый временно отстранен от должности заместителя мэра Новосибирска до окончания срока расследования, — сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, сам Артем Скатов считает все подозрения необоснованными. Он пообещал аргументировать свою позицию в суде.

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До этого он проходил свидетелем по делу о клевете (подробнее).

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