Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов получил статус подозреваемого

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов стал подозреваемым по делу о клевете. Фото: личная страница Артема Скатова в соцсетях.

Вице-мэра Новосибирска Артема Скатова перевели в статус подозреваемого по делу о клевете. Комментарии вице-мэра Новосибирска Артема Скатова и его адвоката опубликовали в понедельник, 15 августа, в Telegram-канале мэрии.

– Органы дознания все-таки пришли к выводу о необходимости привлечь А.В. Скатова в качестве подозреваемого, – уточнил адвокат подозреваемого.

Сам Артем Скатов считает все подозрения необоснованными.

– К этим обстоятельствам я отношения не имею. С предъявляемым мне статусом категорически не согласен. Обвинения в мой адрес в распространении ложной информации отвергаю, – комментирует вице-мэр.

Он пообещал аргументировать свою позицию в суде.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что вице-мэр Скатов вышел на работу после больничного. После обысков он провел на больничном три недели.

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