Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов вышел на работу после больничного из-за травм

Вице-мэр Артем Скатов вышел на работу после больничного. Фото: стоп-кадр.

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов вернулся к рабочим обязанностям. Он вышел с больничного еще в прошлый четверг. Об этом в понедельник, 8 августа, КП-Новосибирск рассказал пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

Артем Скатов 15 июля попал в больницу с травмами. По его словам, он получил их при задержании. На видео он был с пластырем на лице.

— Достаточно жесткое было задержание, хотя я открывал дверь, взломали дверь... Положили какие-то люди... У меня травмы... И я еду в травмпункт, — рассказывал тогда вице-мэр.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала об обысках в кабинете вице-мэра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber