Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов вышел на работу после больничного из-за травм

Вице-мэр Артем Скатов вышел на работу после больничного. Фото: стоп-кадр.
Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов вернулся к рабочим обязанностям. Он вышел с больничного еще в прошлый четверг. Об этом в понедельник, 8 августа, КП-Новосибирск рассказал пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
Артем Скатов 15 июля попал в больницу с травмами. По его словам, он получил их при задержании. На видео он был с пластырем на лице.
— Достаточно жесткое было задержание, хотя я открывал дверь, взломали дверь... Положили какие-то люди... У меня травмы... И я еду в травмпункт, — рассказывал тогда вице-мэр.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала об обысках в кабинете вице-мэра.
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