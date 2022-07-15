В кабинете вице-мэра Новосибирска Артема Скатова прошли обыски

К вице-мэру Новосибирска Артему Скатову пришли с обысками. Фото: личная страница Артема Скатова в соцсетях.

В пятницу, 15 июля, в кабинете у заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова прошли обыски. Эту информацию он подтвердил через пресс-центр мэрии Новосибирска.

– Это провокация, суть которой давление на мэра и его команду. Я абсолютно спокоен. Я доверяю правоохранительным органам, – приводят слова Скатова в пресс-центре мэрии.

Также Артем Скатов назвал обыски провокацией и добавил, что все участники ответят в рамках закона. Он сказал, что это произошло «по надуманным основаниям».

Ранее на вице-мэра было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ о клевете.

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