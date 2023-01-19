СК разыскивает попутчика убитого многодетного отца из Новосибирска

Этот мужчина может быть причастен к преступлению. Фото: Моя Первомайка

В Новосибирске разыскивают попутчика убитого в январе многодетного отца Михаила Кравченко. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

− В настоящее время следствие располагает фотографией мужчины, возможно причастного к совершению данного преступления, − отметили в публикации.

Тех, кто обладает какой-то информацией, попросили позвонить в полицию по телефонам 89134899910, 89139210405, 89139278144. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, Михаил Кравченко был предпринимателем. В начале января он возвращался из командировки в Чаны и искал в соцсетях попутчиков до Новосибирска. Однако в назначенный день сибиряк не вернулся домой. Позже его телефон нашли в сугробе на пересечении улиц Вересаева и Ласточкина. А 6 января возле дома №3 по улице Шмидта обнаружили труп самого Михаила. Его убили из огнестрельного оружия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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