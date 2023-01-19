В Новосибирске рассмотрели апелляцию на приговор друзьям Векила Абдуллаева, погибшего в потасовке с ДПС

Резонансная история произошла 28 мая 2021 года в Мошковском районе. Фото: АСТ-54

В Новосибирском областном суде 19 января рассмотрели апелляцию на приговор друзьям Векила Абдуллаева. Напомним, парень погиб в потасовке с ДПС.

В октябре 2022 года прокуратура обжаловала приговор Руслану Курбанову, Илькину Исмаилову и Туралу Курбанову. Первому дали 4 года 1 месяц в колонии-поселении. Остальных освободили из-под стражи – им засчитали срок, который они провели в СИЗО.

Прокуратура посчитала приговор Октябрьского суда слишком мягким и подала апелляцию. Слушание было назначено на 08:30 утра 19 января.

Напомним, резонансная история произошла 28 мая 2021 года в Мошковском районе. Сотрудники ДПС устроили погоню за тонированной «Тойотой». Когда иномарка затормозила, из нее выскочили парни. Они попытались скрыться, но одного из них полицейские все же поймали. Это был Векил Абдуллаев. Вскоре вернулись два других парня − они начали активно оказывать сопротивление стражам правопорядка. Во время этого Векила случайно застрелил инспектор. Позже с офицера сняли все обвинения.

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