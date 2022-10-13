Прокуратура обжаловала приговор друзьям Векила Абдуллаева, погибшего в потасовке с ДПС под Новосибирском

Прокуратура обжаловала приговор друзьям Векила Абдуллаева. Фото: АСТ-54

Приговор друзьям Векила Абдуллаева, погибшего в потасовке с ДПС под Новосибирском, обжаловала прокуратура. Информация опубликована на сайте Новосибирского областного суда.

Инцидент произошел 28 мая 2021 года в Мошковском районе. Экипаж ДПС преследовал тонированную «Тойоту». Водитель иномарки отказывался тормозить и продолжал движение. Спустя некоторое время машина все-таки остановилась. Из нее выскочили несколько парней и попытались скрыться.

Полицейские задержали одного из них, повели молодого человека к патрульному автомобилю. Вскоре вернулись два других парня. Они начали активно оказывать сопротивление сотрудникам. Тогда инспектор Александр Гусев достал табельное оружие. Произошел непроизвольный выстрел – пуля попала в 19-летнего Векила Абдуллаева, он скончался в реанимации.

Против инспектора ДПС возбудили уголовное дело по двум статьям − 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Офицера заключили под стражу, но потом с него сняли все обвинения.

На скамье подсудимых оказались попутчики погибшего парня – Руслан Курбанов, Илькин Исмаилов и Турал Курбанов. Руслану дали 4 года 1 месяц в колонии-поселении. Илькина и Турала освободили из-под стражи – им засчитали срок, проведенный в СИЗО.

Прокуратура посчитала приговор Октябрьского суда слишком мягким и подала апелляцию.

Адвокат Турала Курбанова Антон Акашкин уверен, что приговор следует оставить в силе. Об этом он сообщил КП-Новосибирск.

− Доказательства невиновности моего подзащитного четко указаны в приговоре. Я считаю, что процессуальных нарушений в ходе рассмотрения дела не было, − подчеркнул Антон Акашкин.

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