Бойцов СВО обеспечили приборами ночного видения новосибирского производства. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бойцов СВО обеспечили приборами ночного видения новосибирского производства. Предприятие, выпускающее их, буквально за полгода увеличило производство в разы. И все это для того, чтобы обеспечить поддержку воинских подразделений в зоне СВО.

— Вся Новосибирская область работает на нашу общую Победу в специальной военной операции — от жителей, организовавших изготовление блиндажных свечей, до предприятий, которые кратно увеличили объёмы производства, решили задачи по импортозамещению. Мы целевым образом помогаем воинским формированиям, которые дислоцируются или были созданы на территории нашего региона — это и «Ермак», и армейские подразделения; подразделения, составленные из мобилизованных. Мы оказываем им различные виды помощи, — сообщил губернатор Андрей Травников.

Напомним, что новосибирские предприятия обеспечивают бойцов СВО не только приборами ночного видения, но еще и бронежилетами «Архангел», которые имеют дополнительную защиту, а также мобильными банями. Некоторые умельцы помогают бойцам собственноручно, изготавливая блиндажные печи.

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