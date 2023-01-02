Новосибирская компания шьет бронежилеты «Архангел» для отправки в зону СВО. Фото: правительство НСО

Новосибирская компания шьет бронежилеты «Архангел» с защитой выше нормы специально для бойцов в зоне СВО. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Конструируют снаряжение на основе реального боевого опыта и по обратной связи от бойцов. Самое сложное в их создании — разработка бронезащиты. Ее созданием занимается специальный инженерный совместно с новосибирскими учеными.

Сотрудник компании работают на износ, чтобы помочь военным выполнять боевые задачи и сохранять их жизни.

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