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НовостиОбщество8 ноября 2022 16:25

В Новосибирске начали производить мобильные бани для военнослужащих

Об этом сообщили в региональном правительстве
Надежда КАСЬЯНОВА
Бачок мобильной бани рассчитан на 50 литров.

Бачок мобильной бани рассчитан на 50 литров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске начали производить мобильные бани для военнослужащих. Пользуются такими банями не только в пунктах подготовки, но и в зоне СВО.

— Обеспечить быт солдат — так же важно, как поставить все необходимое для выполнения боевых задач, — отметили в региональном правительстве.

Компания и раньше производила мобильные бани, но для туристов и охотников. Теперь же она решила начать производство специальное модели, разработанной для военнослужащих.

По сообщению компании, мобильные бани двухтентовые в комплекте с ними дут печь и бак на 50 литров воды. Причем, на печи в случаи чего даже можно будет разогреть еду.

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