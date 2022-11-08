Бачок мобильной бани рассчитан на 50 литров.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске начали производить мобильные бани для военнослужащих. Пользуются такими банями не только в пунктах подготовки, но и в зоне СВО.
— Обеспечить быт солдат — так же важно, как поставить все необходимое для выполнения боевых задач, — отметили в региональном правительстве.
Компания и раньше производила мобильные бани, но для туристов и охотников. Теперь же она решила начать производство специальное модели, разработанной для военнослужащих.
По сообщению компании, мобильные бани двухтентовые в комплекте с ними дут печь и бак на 50 литров воды. Причем, на печи в случаи чего даже можно будет разогреть еду.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер