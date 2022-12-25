Отец добровольца из Новосибирска изготовил 24 печи для блиндажей в зоне СВО

В зону СВО отправятся 24 портативные печи. Фото: партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ"
Отец новосибирца, который добровольцем отправился в зону СВО, изготовил 24 портативные печи. Предназначены они для обогрева блиндажей.
По сообщению партии, которая займется отправкой печей на Донбасс, печи изготовлены из корпусов газовых баллонов с применением листового и трубного металлопроката методом сварки. Каждая из них весит около 5-7 килограммов без дымохода, и около 10-12 – с трубой.
Напомним, что бойцам на Донбасс отправили тюнингованный «УАЗ». Передать машину в зону СВО решили члены клуба OFF ROAD MASTER CLUB. Занимались подготовкой «УАЗа» волонтеры Автомотоассоциации Новосибирска.
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