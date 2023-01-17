«Наложили около 80 швов»: мальчика, на которого напал маламут под Новосибирском, выписали из больницы

Ребенок восстанавливается после нападения маламута. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

Пострадавшего после нападения маламута под Новосибирском мальчика выписали из больницы. Об этом КП-Новосибирск сообщил дядя ребенка Александр.

− Племянник вернулся домой вечером 16 января. Он будет восстанавливаться дома. О возвращении на учебу речи пока не идет, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск мужчина.

Также мы пообщались с мамой пострадавшего ребенка Екатериной.

− Ребенок физически в удовлетворительном состоянии. Ему положен покой на две недели, ограниченные вертикальные нагрузки. Сын проходит физиолечение. Ему наложили большое количество швов – мы насчитали порядка 80 штук. Швы в носу, вокруг глаз, на нижней губе и щеке, у бровей. Хирург, к которому мы попали, хорошо все сделал. Так что пластика нам скорее всего не понадобится. Но зажившие рубцы станут телесного цвета примерно через год, так что вопрос остается открытым, − рассказала КП-Новосибирск Екатерина. Сибирячка добавила – она не знает, где сейчас находится маламут. Судмедэкспертиза будет проводиться по факту окончания лечения ребенка.

Напомним, ЧП произошло 9 января в рабочем поселке Кольцово. Огромная собака вцепилась в лицо 8-летнему ребенку, когда он возвращался со школы. В итоге было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об усыплении агрессивного животного.

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