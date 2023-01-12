Возбуждено уголовное дело после нападения маламута на мальчика в поселке Кольцово под Новосибирском

Собака напала на мальчика, когда тот возвращался из школы. Фото: предоставлено родными мальчика

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения маламута на 8-летнего мальчика в Кольцово. Напомним, ЧП произошло 9 января, когда ребенок возвращался из школы. Собака неожиданно выскочила на него и вцепилось в лицо. Мальчику наложили не менее десятка швов.

— Руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину поручено возбудить уголовное дело и представить подробный доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в приемной председателя СКР Александра Бастрыкина.

Напомним, что после произошедшего хозяйка маламута, который вцепился мальчику в лицо, связалась с родителями ребенка и предложила помощь. Собаку же изолировали, решается вопрос об ее усыплении.

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