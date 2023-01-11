В Новосибирской области могут усыпить маламута, разодравшего лицо 8-летнему мальчику

Мальчик возвращался со школы, когда на него напала огромная собака. Фото: предоставлено родными мальчика

Маламута, который напал на 8-летнего мальчика и разодрал ему лицо в рабочем поселке Кольцово, могут усыпить. Об этом КП-Новосибирск рассказал глава наукограда Николай Красников.

Напомним, инцидент произошел 9 января. Мальчик возвращался со школы, когда на него напала огромная собака. Как рассказал дядя пострадавшего, маламут искусал лицо, шею, плечи и руки ребенка. Несовершеннолетнего доставили в больницу, где ему провели операцию. В региональном Минздраве уточнили, что после операции школьник пришел в себя.

По словам главы наукограда, на данный момент животное изолировано.

− Собака сейчас находится в спецучреждении. Вопрос об усыплении будет решаться следственными органами, − сообщил КП-Новосибирск Николай Красников. – Собака уже возрастная. Насколько мне известно, она больна эпилепсией.

Он добавил, что владельцы маламута поддерживают контакт с пострадавшей стороной.

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