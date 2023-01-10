Врачи рассказали, какие травмы получил мальчик, которого покусал маламут в Кольцово. Фото: предоставлено родными ребенка.

Стало известно, какие травмы диагностировали у мальчика, покусанного маламутом в Кольцово. Ребенок после нападения пса находится в больнице.

– Мальчику диагностировали множественные повреждения лица и травму позвоночника, – рассказал КП-Новосибирск источник в региональном Минздраве.

Мальчик пришел в себя. Накануне ребенка оперировали под наркозом.

Напомним, маламут набросился на ребенка, когда тот возвращался из школы. Мальчика от пса отбили прохожие. В деле разбирается полиция и СК. Хозяйку собаки уже установили.

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