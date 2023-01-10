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НовостиПроисшествия10 января 2023 8:01

Врачи рассказали, какие травмы получил мальчик, которого покусал маламут в Кольцово

Ребенок в сознании
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Врачи рассказали, какие травмы получил мальчик, которого покусал маламут в Кольцово. Фото: предоставлено родными ребенка.

Врачи рассказали, какие травмы получил мальчик, которого покусал маламут в Кольцово. Фото: предоставлено родными ребенка.

Стало известно, какие травмы диагностировали у мальчика, покусанного маламутом в Кольцово. Ребенок после нападения пса находится в больнице.

– Мальчику диагностировали множественные повреждения лица и травму позвоночника, – рассказал КП-Новосибирск источник в региональном Минздраве.

Мальчик пришел в себя. Накануне ребенка оперировали под наркозом.

Напомним, маламут набросился на ребенка, когда тот возвращался из школы. Мальчика от пса отбили прохожие. В деле разбирается полиция и СК. Хозяйку собаки уже установили.

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