Отменят ли крещенские купания в Новосибирске из-за режима повышенной готовности – ответ мэра

Мэр Новосибирска уточнил, будут ли проводить крещенские купания в 2023 году. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирской области режим повышенной готовности из-за гриппа, ОРВИ и коронавируса продлен до марта. В Бердске из-за этого отменили крещенские купания. Под угрозой срыва находятся традиционные купания в и в новосибирских прорубях, которые должны пройти 19 января.

Будут ли в Новосибирске отменять традицию в этом году, сообщил мэр города Анатолий Локоть. Об этом он высказался в ходе часа прессы в пятницу, 13 января.

– Пока таких решений мы не принимали. У нас планируется ограниченное число купелей, будет точно 4 муниципальных, – прокомментировал мэр, следом призвав горожан к закаливанию.

Напомним, в администрации Бердска всем, кто начал беспокоиться, пояснили, что в этот день будет освещена даже вода из крана, поэтому не стоит лишний раз подвергать опасности свое здоровье.

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