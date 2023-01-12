В Бердске отменили крещенские купания и крестный ход из-за гриппа и ОРВИ

В Бердске в этом году не будет ни одной купели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бердске из-за сложной эпидемиологической ситуации отменили крещенские купания и крестный ход. В этом году в городе не будет ни одной купили. Информация об этом появилась в мэрии Бердска.

— В этот праздник вода везде освещена Благодатью Божией: в реках, в морях, в озёрах и просто вода из крана. Потому совершить обряд омовение можно и дома, но в условиях уже более комфортных для нашего организма. Каждый должен понимать, что здоровье — это ценность для каждого человека, и его необходимо беречь, — пояснили в администрации со ссылкой на иеромонаха Владимира.

Священнослужитель подчеркнул, в Крещение вся вода имеет целебную силу, и долго остается свежей. Однако же желающие всегда могут прийти в храм и взять святую воду там.

Напомним, в Новосибирске в Крещение, 19 января, будет открыто 6 купелей.

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