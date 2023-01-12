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НовостиОбщество12 января 2023 10:56

В Новосибирске на Крещение 19 января будут работать шесть купелей

Список опубликовали на сайте мэрии
Анастасия ХРОМЫХ
Шесть купелей будут работать на территории Новосибирска на Крещение.

Шесть купелей будут работать на территории Новосибирска на Крещение.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Шесть купелей будут работать на территории Новосибирска на Крещение 19 января 2023 года. Об этом сообщили в мэрии города.

Одна из купелей расположится на озере «Жемчужина Сибири» в Заельцовском районе. Она будет открыта с 09:00 до 21:00 19 января.

Купель также откроют на реке Обь в микрорайоне «Затон» в Ленинском районе. Адрес: улица Заобская, 37. Окунуться в проруби можно с 00:00 до 23:30.

Еще одно место для крещенских купаний оборудуют у пожарного причала в районе Димитровского моста (Ленинский район). Время работы купели: с 09:00 до 21:00.

Прорубь сделают на реке Обь в микрорайоне «Европейский берег» в Октябрьском районе. Купель будет работать с 10:00 до 00:00.

В Советском районе купель откроют на пляже «Бумеранг». Время ее работы: с 00:00 19 января до 00:00 20 января.

И, наконец, шестая купель появится на озере «Спартак» в Новосибирском районе. Окунуться там можно с 10:00 до 22:00.

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