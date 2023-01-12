В Новосибирске на Крещение 19 января будут работать шесть купелей

Шесть купелей будут работать на территории Новосибирска на Крещение. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Шесть купелей будут работать на территории Новосибирска на Крещение 19 января 2023 года. Об этом сообщили в мэрии города.

Одна из купелей расположится на озере «Жемчужина Сибири» в Заельцовском районе. Она будет открыта с 09:00 до 21:00 19 января.

Купель также откроют на реке Обь в микрорайоне «Затон» в Ленинском районе. Адрес: улица Заобская, 37. Окунуться в проруби можно с 00:00 до 23:30.

Еще одно место для крещенских купаний оборудуют у пожарного причала в районе Димитровского моста (Ленинский район). Время работы купели: с 09:00 до 21:00.

Прорубь сделают на реке Обь в микрорайоне «Европейский берег» в Октябрьском районе. Купель будет работать с 10:00 до 00:00.

В Советском районе купель откроют на пляже «Бумеранг». Время ее работы: с 00:00 19 января до 00:00 20 января.

И, наконец, шестая купель появится на озере «Спартак» в Новосибирском районе. Окунуться там можно с 10:00 до 22:00.

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