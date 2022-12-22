В Новосибирской области режим повышенной готовности продлили до марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области на 2 месяца продлили действие режима повышенной готовности. Документ об этом подписал и.о. губернатора региона Владимир Знатков.

Действовать повышенная готовность в Новосибирской области будет до 28 февраля 2023 года. Ранее такой режим ввели из-за пандемии коронавируса.

Ранее главный санитарный врач НСО Александр Щербатов предложил пролонгировать повышенную готовность из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом. Андрей Травников обещал принять решение после оценки эпидемиологической ситуации в регионе. При этом, по словам главы региона, введения каки-то дополнительных ограничений не планируется. В целом это, подчеркивал Андрей Травников, больше юридическое решение.

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