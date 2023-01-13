Мэр Новосибирска опроверг обледенение выходов из метро «Площадь Ленина», где женщина сломала обе ноги

Мэр Новосибирска не заметил обледеневших выходов из метро. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не заметил гололед перед выходами из метро «Площадь Ленина». Об этом он сообщил в пятницу, 13 января, в ходе часа прессы.

– Я посмотрел сюжеты, которые были показаны. Если вы посмотрите сюжет, на нем вообще-то видно, что входная зона перед метрополитеном была убрана до плитки, – ответил Анатолий Локоть на вопрос КП-Новосибирск о причинах плохой уборки этих территорий на праздниках.

Вероятно, был убран снег, а не лед, в чем корреспонденты КП-Новосибирск сами не раз убеждались, выезжая в центр города, а также получали сообщения от читателей об опасных выходах из метро. Более того, подтверждены факты травмирования горожан в этом месте – чаще всего падали, ударяясь головой, а одна из пострадавших сломала обе ноги возле спуска в подземку.

– В причинах падений там сейчас разбираются специалисты. Конечно, надо быть более осторожными, более внимательными: я прежде всего к нашим службам направляю эти слова. Будем принимать меры, – подчеркнул мэр.

Напомним, в этом году за новогодние праздники от гололеда пострадали на 30 % больше новосибирцев, чем за аналогичные периоды прошлых лет.

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