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НовостиОбщество13 января 2023 5:39

Мэр Новосибирска опроверг обледенение выходов из метро «Площадь Ленина», где женщина сломала обе ноги

Но посоветовал быть более осторожными
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Мэр Новосибирска не заметил обледеневших выходов из метро.

Мэр Новосибирска не заметил обледеневших выходов из метро.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не заметил гололед перед выходами из метро «Площадь Ленина». Об этом он сообщил в пятницу, 13 января, в ходе часа прессы.

– Я посмотрел сюжеты, которые были показаны. Если вы посмотрите сюжет, на нем вообще-то видно, что входная зона перед метрополитеном была убрана до плитки, – ответил Анатолий Локоть на вопрос КП-Новосибирск о причинах плохой уборки этих территорий на праздниках.

Вероятно, был убран снег, а не лед, в чем корреспонденты КП-Новосибирск сами не раз убеждались, выезжая в центр города, а также получали сообщения от читателей об опасных выходах из метро. Более того, подтверждены факты травмирования горожан в этом месте – чаще всего падали, ударяясь головой, а одна из пострадавших сломала обе ноги возле спуска в подземку.

– В причинах падений там сейчас разбираются специалисты. Конечно, надо быть более осторожными, более внимательными: я прежде всего к нашим службам направляю эти слова. Будем принимать меры, – подчеркнул мэр.

Напомним, в этом году за новогодние праздники от гололеда пострадали на 30 % больше новосибирцев, чем за аналогичные периоды прошлых лет.

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