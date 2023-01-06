Жители Новосибирска возмутились обледеневшей площадью Ленина

Новосибирцы пожаловались на обледеневшие входы в метро. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Новосибирцы пожаловались на скользкие выходы из метро на станции «Площадь Ленина». Неожиданные опасности таит выпавший снег, который прикрывает собой гололед. Из-за этого нередко попытки полюбоваться Новогодней столицей кончаются травмами. Горожане падают на льду, в основном ударяясь головой. Об этом они рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Новосибирцы отметили, что гололед образовался возле всех выходов из метро не только на площади Ленина, но и Маркса, несмотря на то, что возле обеих станций иногда мелькают дворники. Другие комментаторы сделали акцент на том, что им стыдно перед гостями столицы Сибири.

Между тем, жители Новосибирска падают не только при выходе из метро, но и прогуливаясь по центру города. Например, лестница у Краеведческого музея с видом на мэрию больше похожа на горку. Родителям приходится подтягивать детей за руки, чтобы они не переломали себе носы.

Лестница напротив мэрии. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Ранее гостья города назвала КП-Новосибирск несколько причин, почему не стоит приезжать в Новогоднюю столицу, а лучше посмотреть красивые фотографии дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber