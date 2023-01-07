В Новосибирске женщина сломала обе ноги, упав на площади Ленина

По словам очевидцев, женщина сломала обе ноги. Фото: АСТ-54.

Вечером 7 января в Новосибирске пострадала женщина. Как сообщают очевидцы, она поскользнулась возле подземного перехода на площади Ленина и сломала себе обе ноги.

— На выходе из перехода, возле здания мэрии, очень скользкая тротуарная плитка — многие люди поскальзываются. Там упала женщина и повредила обе ноги. Прохожие вызвали скорую помощь, так как пострадавшая не может передвигаться самостоятельно, — сообщила подписчица в группе «АСТ-54».

Напомним, в конце декабря 12-летний мальчик сломал ключицу после того, катаясь на катке на Михайловской набережной.

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