Следователи проводят проверку после того, как 12-летний мальчик сломал руку на катке под Новосибирском. Фото: предоставлено Алексеем.

СК РФ по Новосибирской области проводит проверку после того, как 12-летний мальчик сломал ключицу на катке. Об инциденте, который произошел в Искитиме на крытой ледовой арене, ранее писала «Комсомолка».

– В ходе будут установлены обстоятельства инцидента. Кроме того, следователи дадут юридическую оценку действиям руководства ледового катка на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей, – передает региональный СК.

Напомним, как писала КП-Новосибирск, мальчик катался на катке с друзьями. В него влетел взрослый, ребенок упал. Тот, кто сшиб мальчика, даже не помог ему подняться. Просто поехал дальше.

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