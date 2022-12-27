«Ребенку даже не помог»: в Искитиме школьник сломал ключицу, столкнувшись с мужчиной на катке

Мальчик катался с друзьями. Фото: предоставлено Алексеем

12-летней школьник сломал ключицу на катке: инцидент произошел в Искитиме на крытой ледовой арене.

- Сын катался с друзьями на коньках. Один из взрослых резко влетел в ребенка и уехал. Другие люди увидели, что произошло, вывели сына с катка и помогли сдать коньки. Сын сразу мне написал, попросил забрать, - рассказал КП-Новосибирск Алексей, отец школьника.

Мальчика отвезли в травмпункт. Врачи диагностировали у него перелом ключицы, ребенку наложили бандаж.

- Нельзя же так: мужчина сбил его случайно, но мог помочь подняться. Он же ребенок, он упал послен столкновения. Виновник это видел и просто поехал дальше, - говорит отец школьника.

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