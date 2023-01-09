В Новосибирской области почти полторы тысячи жителей получили травмы на новогодних выходных

Жители Новосибирской области стали чаще травмироваться на новогодних праздниках.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
На новогодних выходных в травмпункты обратились почти полторы тысячи жителей Новосибирской области. Об этом в понедельник, 9 января, в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил глава министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
– С травмами обратился 1441 человек, это практически на 30% больше, чем обращаются обычно, – подчеркнул министр.
Глава Минздрава связал этот факт с широкими новогодними гуляниями и хорошей погодой.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что сибирячка сломала обе ноги при выходе из метро на станции «Площадь Ленина».
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