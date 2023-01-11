«Ударили в грудь чем-то острым»: стало известно, от каких травм погиб 33-летний многодетный отец, убитый в Новосибирске

Михаила не только застрелили, но и ударили в грудь чем-то острым. Фото: «Моя Первомайка»/Екатерина Кравченко

Стали известны травмы убитого в Новосибирске многодетного отца Михаила Кравченко. Напомним, 5 января бизнесмен возвращался из командировки из рабочего поселка Чаны. В 6 вечера он должен был вернуться домой, где его ждала жена и трое детей. Михаил в назначенный срок не приехал. Его супруга забила тревогу.

Молодая женщина обратились к волонтерам. Сутки Михаила искали, а 7 января его нашли застреленным в собственной машине на парковке возле девятиэтажки на улице Шмидта,3. Как удалось выяснить родным убитого, до того, как оказаться на месте трагедии, Михаил выкинул свой телефон на пересечении улиц Вересаева и Ласточкина.

Корреспонденту КП-Новосибирск стало известно, как неизвестный расправился с Михаилом.

- Мужчину ударили в грудь несколько раз чем-то острым, а уже после он был застрелен, - сообщил КП-Новосибирск источник.

Напомним, в новосибирском СК возбудили уголовное дело по статье убийство.

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