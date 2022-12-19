Массовые аресты полицейских произошли в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые аресты полицейских произошли в Новосибирске. Все сотрудники органов попались на коррупционных преступлениях. Ранее КП-Новосибирск писала подробности о каждом из случаев.

30 ноября стало известно о жестком задержании полицейского в Нижней Ельцовке. Его скрутили на улице посреди дня. Оказалось, что полицейский попался на взятке. Он получил 20 тысяч рублей от мужчины, проживающего в квартире без регистрации. За деньги он обещал не составлять на нарушителя протокол.

Затем стало известно о задержании сотрудников ОБЭП. Те наладили в Новосибирске коррупционную схему. Требовали деньги с сотрудников торговых точек, продававших в розницу одежду и обувь. Изымали у них вещи и говорили, что они – контрафакт. А потом называли сумму, за которую готовы были вернуть забранное.

14 декабря сообщили о задержании сотрудников полиции нескольких районов города. На всех подозреваемых возбудили уголовные дела за организацию незаконного пребывания мигрантов, совершенную организованной группой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber