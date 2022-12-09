Суд по мере пресечения сотрудникам ОБЭП, задержанным за вымогательство, начался в Новосибирске.
Фото: Мария НОВИКОВА
В пятницу, 9 декабря, в Октябрьском районном суде Новосибирска начался суд по избрании меры пресечения сотрудникам ОБЭП. Ранее пятерых полицейских задержали по подозрению в вымогательстве.
– Один из подозреваемых полицейских прячет лицо, скрывая его капюшоном, опускает голову вниз. Адвокат разговаривает с ним на армянском языке. Вероятно, чтобы присутствующие ничего не поняли, – передает из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.
Ранее сообщалось, что полицейские ОБЭП поставили на поток коррупционную схему. С сотрудников сети, торгующей в розницу обувью и одеждой, они вымогали деньги. Забирали вещи, говорили, что они – контрафакт. Затем сообщали, за какую сумму готовы вернуть забранное. Пятерых задержали в ночь на 8 декабря. Также ведется розыск остальных причастных.
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