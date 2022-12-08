В Новосибирской области задержали 5 сотрудников ОБЭП за вымогательство. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске задержали пятерых сотрудников полиции отдела ОБЭП. Группу правоохранителей подозревают в вымогательстве. Задержали их в ночь на 8 декабря. Информацию об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

– Сотрудникам ОБЭП, по предварительным данным, вменяют вымогательство денег у представителей торговой сети, которая занимается продажей в розницу одежды и обуви, – рассказал КП-Новосибирск источник.

Известно, что они поставили на поток коррупционную схему. Факт вымогательства был не единичный.

Известно о задержании пятерых. Но есть вероятность, что их будет больше. Ведется розыск.

Меру пресечения задержанным изберут 9 декабря.

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