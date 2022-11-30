Полицейского, которого жёстко скрутили на улице, задержали за получение взятки. Фото: "АСТ-54".

Стало известно, за что скрутили полицейского в Нижней Ельцовке в Новосибирске. Его задержали за получение взятки. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что днем 29 ноября 2022 года полицейский получил взятку в размере 20 тысяч рублей, находясь при исполнении должностных обязанностей по выявлению и пресечению административных правонарушений в одной из квартир в Советском районе города Новосибирска. Он установил, что мужчина проживает без регистрации по месту жительства в этой квартире. За взятку предложил не составлять на него административный протокол, – пояснили в Следственном комитете.

В отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело за получение взятки должностным лицом за незаконные действия.

В ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что полицейского уволят из органов после того, как установят его вину.

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