Очевидцы сообщили о жестком задержании участкового в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".
Жители Нижней Ельцовки в Новосибирске стали свидетелями задержания полицейского. По их словам, он был одет в форму участкового. Об этом они рассказали в группе «АСТ-54».
– У второго подъезда дома №1 на улице Экваторной два сотрудника Собственной Безопасности положили на землю мужчину. Рядом с ним лежали пятитысячные купюры. Он их пытался растоптать при задержании, – поделились увиденным очевидцы.
На кадрах к посту видно, что мужчину повалили на землю и скрутили.
В ГУ МВД по Новосибирской области случившееся пока не прокомментировали.
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