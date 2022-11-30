Очевидцы сообщили о жестком задержании участкового в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

Жители Нижней Ельцовки в Новосибирске стали свидетелями задержания полицейского. По их словам, он был одет в форму участкового. Об этом они рассказали в группе «АСТ-54».

– У второго подъезда дома №1 на улице Экваторной два сотрудника Собственной Безопасности положили на землю мужчину. Рядом с ним лежали пятитысячные купюры. Он их пытался растоптать при задержании, – поделились увиденным очевидцы.

На кадрах к посту видно, что мужчину повалили на землю и скрутили.

В ГУ МВД по Новосибирской области случившееся пока не прокомментировали.

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