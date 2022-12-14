На новосибирских полицейских, подозреваемых в незаконной регистрации мигрантов, возбудили уголовные дела

На новосибирских полицейских, подозреваемых в получении взяток за незаконную регистрацию мигрантов, возбудили уголовные дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В СК раскрыли подробности о задержании полицейских, подозреваемых в получении взяток. Ранее сообщалось, что они брали деньги за незаконную регистрацию мигрантов. Выяснилось, что речь идет о трех сотрудниках органов, а также о 8-ми гражданских. На всех подозреваемых возбудили уголовные дела за организацию незаконного пребывания мигрантов, совершенную организованной группой.

– Следствие установило, что в 2022 году фигуранты в составе группы лиц действовали по предварительному сговору. Они организовали незаконное пребывание в РФ мигрантов путем внесения в информационные базы МВД недостоверных сведений о регистрации их по месту пребывания, – пояснили в СК РФ по Новосибирской области.

Преступления выявили сотрудники ГУ МВД и УФСБ по Новосибирской области.

Полицейским уже избрали меру пресечения – поместили под домашний арест. Двоих уволили из органов.

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