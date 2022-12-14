Новосибирских полицейских подозревают в получении взяток за незаконную регистрацию мигрантов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске 6-х полицейских подозревают в получении взяток за незаконную регистрацию мигрантов. Речь о сотрудниках Железнодорожного, Дзержинского и Октябрьского районов города. Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области. В ведомстве проводят проверки.

– В случае подтверждения вины полицейских уволят из ОВД по отрицательным основаниям. Их накажут в установленном законом порядке. А их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, – передает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Правоохранители направили собранные доказательства и материалы по делу в следственные органы. Двоих подозреваемых уже уволили из полиции.

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