В ржавой реке Нарниста в Новосибирске обнаружили опасные вещества

Новосибирскую реку Нарниста, которая стала ржавой, загрязнили хозяйственно-бытовыми отходами. Фото: Минприроды НСО

Новосибирскую реку Нарниста, которая стала ржавой, загрязнили хозяйственно-бытовыми отходами. К такому выводу специалисты Минприроды пришли после обследований русла и береговой полосы.

Напомним, на странный цвет воды местные жители обратили внимание в начале декабря. Горожане предположили, что какое-то предприятие сливает в воду отходы.

После этого представители Министерства природных ресурсов и экологии региона взяли пробы воды в реке. Однако экспертиза не смогла определить источник загрязнения.

В четверг, 15 декабря, стало понятно, из-за чего Нарниста превратилась в ржавую речку.

− Министерством выявлены признаки загрязнения водного объекта хозяйственно-бытовыми сточными водами (Аммоний-ион, СПАВ, Нитрит-ион), − сообщили в Минприроды.

Они направили в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру информацию о четырех предприятиях, которые могут быть причастны к загрязнению Нарнисты.

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