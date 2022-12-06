В Новосибирске специалисты взяли пробы ржавой воды из реки Нарниста

В реке Нарниста взяли пробы воды. Фото: Минприроды НСО

Специалисты из Минприроды Новосибирской области взяли пробы воды в реке Нарниста, которая окрасилась в странный ржавый цвет. Напомним, что на изменение цвета воды внимание обратили жители Дзержинского района города. Они сразу забили тревогу, предположив, что речка стала ржавой из-за сбросов в нее отходов.

— Сегодня, 4 декабря, отобраны пробы воды в реке Нарниста в целях подтверждения доводов по источнику загрязнения, — сообщили в региональном Минприроды.

По словам главы министерства Евгения Шестернина, результаты проб будут опубликованы сразу после готовности.

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