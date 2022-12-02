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НовостиОбщество2 декабря 2022 6:25

В Дзержинском районе Новосибирска река окрасилась в рыжий цвет

По словам местных жителей, в воду сливают отходы
Анастасия ХРОМЫХ
Река протекает через СНТ «Золотая горка». Фото: Инцидент Новосибирск

Река протекает через СНТ «Золотая горка». Фото: Инцидент Новосибирск

Жители Дзержинского района обратили внимание на странный цвет речки Нарниста. Вода в ней стала рыжей, рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Река протекает через СНТ «Золотая горка».

− Предприятия, которые выше по реке, сбрасывают свои стоки прямо в нее, − жалуются местные жители.

Новосибирцы всегда активно «пользовались» Нарнистой. Воду с нее активно берут для полива огородов и наполнения бассейнов.

Ранее КП-Новосибирск писала о реке Плющихе, которая стала «молочной».

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