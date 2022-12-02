В Дзержинском районе Новосибирска река окрасилась в рыжий цвет

Река протекает через СНТ «Золотая горка». Фото: Инцидент Новосибирск
Жители Дзержинского района обратили внимание на странный цвет речки Нарниста. Вода в ней стала рыжей, рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Река протекает через СНТ «Золотая горка».
− Предприятия, которые выше по реке, сбрасывают свои стоки прямо в нее, − жалуются местные жители.
Новосибирцы всегда активно «пользовались» Нарнистой. Воду с нее активно берут для полива огородов и наполнения бассейнов.
Ранее КП-Новосибирск писала о реке Плющихе, которая стала «молочной».
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