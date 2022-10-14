Жители Новосибирска обратили внимание на «молочную» реку Плющиху

Река Плющиха на правом берегу превратилась в «молочную». Фото: Аца КОШТЭ

Новосибирцы сообщили о том, что река Плющиха на правом берегу превратилась в «молочную». Не по составу, а по цвету воды. Про это горожане рассказали в эфире программы «Вечерний разговор» на радио «Городская волна».

Данную тему подняли в четверг, 13 октября. По словам местных жителей, вода в речке приобрела неестественный молочный цвет. Они уверены – причина кроется в том, что туда сбрасывают какие-то отходы.

В студии присутствовала эксперт − председатель городского комитета охраны окружающей среды Мария Сидорова. По ее словам, экологи начали проверку. Специалисты уже взяли необходимые пробы для анализа состава воды.

Анализ показал, что вода действительно загрязнена.

− Зафиксировано превышение по азоту аммонийному и нитратам, − сообщила Мария Сидорова.

Эксперт объяснила, что в данном случае кто-то сливает в реку отходы с органическими соединениями. Городской комитет охраны окружающей среды обратился в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, чтобы решить проблему.

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