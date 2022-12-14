Экспертиза не смогла определить источник загрязнения реки Нарниста в Новосибирске

Экспертиза не смогла определить источник загрязнения реки Нарниста в Дзержинском районе Новосибирска. Фото: минприроды НСО
Экспертиза не смогла определить источник загрязнения реки Нарниста в Дзержинском районе Новосибирска. Напомним, на состояние воды, окрасившейся в рыжий цвет, обратили внимание местные жители. Позже специалисты регионального минприроды взяли пробы воды.
— Результаты отобранных проб поступили в министерство. В настоящий момент не представляется возможным со 100 % точностью назвать источник загрязнения реки, — пояснили в минприроды.
Специалисты ведомства обратились в прокуратуру для дальнейшего разбирательства с проблемой и пообещали сообщить, когда ситуация прояснится.
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