Экспертиза не смогла определить источник загрязнения реки Нарниста в Новосибирске

Экспертиза не смогла определить источник загрязнения реки Нарниста в Дзержинском районе Новосибирска. Фото: минприроды НСО

Экспертиза не смогла определить источник загрязнения реки Нарниста в Дзержинском районе Новосибирска. Напомним, на состояние воды, окрасившейся в рыжий цвет, обратили внимание местные жители. Позже специалисты регионального минприроды взяли пробы воды.

— Результаты отобранных проб поступили в министерство. В настоящий момент не представляется возможным со 100 % точностью назвать источник загрязнения реки, — пояснили в минприроды.

Специалисты ведомства обратились в прокуратуру для дальнейшего разбирательства с проблемой и пообещали сообщить, когда ситуация прояснится.

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Об этом сообщили в региональном Минприроды (подробнее).

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