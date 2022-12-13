Приговор новосибирскому блогеру Гомзякову по делу об убийстве снова обжаловала прокуратура

Прокуратура снова обжаловала приговор новосибирскому блогеру Анатолию Гомзякову. Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области
Прокуратура снова обжаловала приговор новосибирскому блогеру Анатолию Гомзякову, обвиняемому в убийстве подписчика. Об этом КП-Новосибирск сообщил старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.
Напомним, 25 ноября Ленинский районный суд признал Гомзякова невиновным. Ему вынесли оправдательный приговор. Решение коллегии присяжных было единогласным.
Сама трагедия произошла в апреле 2020 года. Блогер распивал спиртное с 32-летним маркетологом и по совместительству своим подписчиком Алексеем Хребтовым. Утром тело Хребтова нашли под окнами многоэтажки. На скамье подсудимых оказался Анатолий. Однако он заявил о своей невиновности, сообщив, что спал и ничего не видел.
Присяжные встали на сторону Гомзякова. В мае ему вынесли оправдательный приговор, но прокуратура обжаловала решение. Приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение.
В итоге ситуация повторилась.
− Прокуратура обжаловала приговор. Он был вынесен 25 ноября. В течение 10 суток после вынесения приговора у сторон есть право обжаловать его. Мы воспользовались своим правом. Считаем, что сторона защиты использовала недозволенные методы воздействия на присяжных, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск Сергей Лукьянов.
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