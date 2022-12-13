Приговор новосибирскому блогеру Гомзякову по делу об убийстве снова обжаловала прокуратура

Прокуратура снова обжаловала приговор новосибирскому блогеру Анатолию Гомзякову. Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Прокуратура снова обжаловала приговор новосибирскому блогеру Анатолию Гомзякову, обвиняемому в убийстве подписчика. Об этом КП-Новосибирск сообщил старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.

Напомним, 25 ноября Ленинский районный суд признал Гомзякова невиновным. Ему вынесли оправдательный приговор. Решение коллегии присяжных было единогласным.

Сама трагедия произошла в апреле 2020 года. Блогер распивал спиртное с 32-летним маркетологом и по совместительству своим подписчиком Алексеем Хребтовым. Утром тело Хребтова нашли под окнами многоэтажки. На скамье подсудимых оказался Анатолий. Однако он заявил о своей невиновности, сообщив, что спал и ничего не видел.

Присяжные встали на сторону Гомзякова. В мае ему вынесли оправдательный приговор, но прокуратура обжаловала решение. Приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение.

В итоге ситуация повторилась.

− Прокуратура обжаловала приговор. Он был вынесен 25 ноября. В течение 10 суток после вынесения приговора у сторон есть право обжаловать его. Мы воспользовались своим правом. Считаем, что сторона защиты использовала недозволенные методы воздействия на присяжных, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск Сергей Лукьянов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главные загадки в убийстве новосибирского маркетолога, за которое дважды судили стажера из Оксфорда

Следователи считают, что новосибирский блогер ночью убил своего подписчика. Присяжные в это не верят и оправдывают его во второй раз (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber