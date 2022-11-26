Главные загадки в убийстве новосибирского маркетолога, за которое дважды судили стажера из Оксфорда

Гомзякова (на фото слева) суд признал невиновным в убийстве Хребтова. Фото: соцсети.

Апрель 2020 года. В Новосибирске утром под окнами высотки жители находят тело мужчины. В футболке и спортивных штанах, без верхней одежды. Все говорит о том, что упал из окна.

И действительно, выясняется, что погибший - балагур и кутила Алексей Хребтов - жил в этом доме.

Но что случилось? Убийство – заявляет СК. А убийцей был гость Хребтова – Анатолий Гомзяков.

Алексея Хребтова нашли под окнами его дома после вечеринки. Фото: предоставлено родными погибшего

ПОСЛЕДНЕЕ ВИДЕО

Хребтов знал Гомзякова, как трэвел-блогера. Следил за его путешествиями, читая посты и листая сторисы. Весной 2020 из-за ковида случился локдаун. Народ сидел по домам, а блогеры возвращались из поездок в Россию – и тоже на карантин. Гомзяков вернулся в Новосибирск. Его подписчик – Алексей Хребтов – позвал его к себе – покутить - в новосибирскую квартиру-студию на 24-м этаже.

Алексей Хребтов любил тусовки и алкоголь. Фото: соцсети.

Парни от души закладывали за воротник и снимали пьяные видео. На очередном ролике Гомзяков, довольный как Карслон с банкой варенья, разливает по стопкам прозрачную жидкость из бутылки без этикетки и комментирует:

- Он эту роль отдал мне. Потому что я реально разбираюсь в дистиллятах. Я считаю, что нам вот этого…

Видимо, речь – про мастерство самогоноварения. Это видео – последнее, что записал телефон Хребтов. Снято в 2 часа 4 минуты. То есть глубокой ночью.

Следующее видео, что попало в уголовное дело – запись с камеры в лифте подъезда. Гомзяков заходит в лифт и едет вниз. Время – 2 часа 55 минут. Хребтов в это время уже мертв.

Кроме них в квартире на этой ковид-вечеринке никого не было. И блогера обвинили в убийстве. Тот клялся, что невиновен. Присяжные ему поверили и решили: вина Гомзякова не доказана. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор. Присяжные собрались вновь. И вот во второй раз отвергли обвинения!

СТАЖЕР ИЗ ОКСФОРДА

Гомзяков, конечно, не похож на кровожадного убийцу. Защищая блогера, его девушка Софья Резчикова выкладывала в интернет петицию. В ней описала любимого:

«Обладатель серебряной медали в школе и красного диплома в университете, проходил стажировку в Оксфорде, спасал животных на улице, помогал приютам для животных, кормил бомжей и бродяг в разных уголках планеты, путешественник и единственный кормилец в семье».

Версия оксфордского стажера – такова: сильно напившись с Хребтовым, уснул. А когда проснулся, хозяина не было в квартире. Пошел домой.

Здесь бы рассмотреть версию суицида. Ну, не было же у гостя очевидных мотивов расправляться с хозяином. Значит, наложил на себя руки.

Но нет. Эксперт заявил, что погибший падал с раной в голове. Серьезной раной. Возможно, от ножа. Значит, была борьба…

Софья, изо всех сил защищая своего, попавшего под следствие мужчину, привела целый список аргументов. Вот - самые весомые:

«Но на Толе нет следов борьбы, а ведь погибший был сильно избит перед смертью.

Тело было найдено в 6 метрах от дома. По версии следствия, Анатолий смог выбросить в окно живого человека на 20 килограммов тяжелее себя на расстояние 6 метров. Экспертиза сделала однозначный вывод, что Толя, при своем росте и габаритах не смог бы один поднять тело на высоту проема и дать ему ускорение, чтобы погибший упал в шести метрах от фасада дома и в трех метрах левее своего окна.

Труп находился под окнами соседей! Сантиметр в сантиметр под центром соседского окна и на 3 метра левее своего.

В квартире погибшего и при Толе не было найдено орудие убийства. Очевидно, что оно находилось в другой квартире».

«ПЕРЕМЕСТИЛ НА БАЛКОН И СБРОСИЛ»

Аргументы в защиту – веские. Но есть и другие доводы, обвинительные.

Когда шли судебные разбирательства, комментарии КП-Новосибирск давала заместитель начальника уголовно-судебного управления прокуратуры региона Ирина Алемасова.

- Соседи слышали шум в квартире и слова потерпевшего: «ты что делаешь?» Кроме того, есть заключение эксперта о том, что на одежде Гомзякова имеется кровь потерпевшего, - сказала Алемасова. И напомнила версию обвинения, с которой Гомзякова отдавали под суд. - В ходе ссоры с целью убийства нанес неустановленным острым предметом не менее одного удара в голову потерпевшего. После чего переместил его на балкон и сбросил его на землю.

Друзья погибшего тоже считают, что именно блогер расправился с их товарищем.

Первые подозрения Гомзяков навлек на себя, отвечая на вопросы одного из приятелей Хребтова. Общались в переписке. Тогда блогер еще не был подозреваемым, но по мнению, собеседника, вел он себя странно, словно оправдываясь.

Друзья считают, что в переписке Анатолий Гомзяков вел себя странно, словно оправдываясь. Фото: предоставлено друзьями Алексея Хребтова

- Кроме этого, на балконе была кровь Хребтова. Потом мы узнали, что на джинсах Гомзякова – тоже кровь Хребтова. На куртке Гомзякова – кровь Хребтова. А из его квартиры исчез нож. Мы предполагаем, что это нож, которым было совершенно убийство, и преступник спрятал его. Исчезли рюмки. Наша версия – он избавлялся от улик, - поделилась с КП-Новосибирск Елена Галайко, которой Алексей Хребтов был другом семьи.

Насчет крови у оправданного на суде Гомзякова тоже объяснение. Точнее – версия. Дескать, может, кто-то расправился с хозяином квартиры, а ему – крепко спящему гостю – измазали одежду.

Балкон квартиры Алексея Хребтова. Фото предоставлено друзьями Алексея Хребтова.

«ЧТО-ТО ВЫБРОСИЛ В УРНУ»

- Может, все-таки, не он виноват? – рассуждаю я, обращаясь к Елене.

- Гомзяков еще странно ведет себя на видео, - отвечает собеседница. И показывает видео с камер. – Смотрите, уходя от Хребтова, он не сразу заходит в лифт, а спускается пешком до восьмого этажа. Зачем? Затем, выйдя из подъезда, заворачивает за угол дома и смотрит на то место, куда упало тело. Возможно, таким образом хочет убедиться, что Хребтов мертв. Что-то из кармана он выбрасывает в урну. Поясняет, что это старые чеки, но возможно – улики, мусорки так и не были проверены. Затем уносит с собой из квартиры банку пива. На видео можно рассмотреть, что она падает у него из кармана, и она – пустая, это видно по тому, как легко кончиками двух пальцев он поднимает ее.

Не все действия блогера поддаются объяснению. Например, и то, что тот закрывает лицо, выходя из подъезда многоэтажки. Друзья Хребтова полагают, что он (неуклюже, потому что очень пьян) пытается скрыть свое присутствие в квартире Хребтова.

- Но тело-то, действительно, было не под балконом той самой квартиры, где выпивали парни?

- Да. Но Следственный комитет проводил эксперимент. Брали манекен – также весом в 80 килограммов - и сбрасывали со строящегося дома. Манекен падал также, в сторону, - говорит Елена.

Впрочем, напомним, суд вынес оправдательный приговор. Сейчас у Гомзякова есть право требовать компенсацию за уголовное преследование в течение двух с половиной лет. А преступление вновь будет считаться нераскрытым.

Возможно и другое: прокуратура обжалует приговор. Но для этого нужны веские основания: оспорить вердикт присяжных можно только в том случае, если обвинение заявит о нарушениях на процессе.

Расставить все точки над «i» мог бы следственный комитет и полиция, если бы их сотрудники добросовестно выполнили работу. Вовремя отсмотрели видео с камер, нашли бы выброшенный в урну предмет, изъяли бы у Гомзякова футболку, в которой он был одет, а также сразу допросили соседей через стенку, где, возможно, тоже шла вечеринка. И хотя даже многочисленные камеры облегчали силовикам задачу, присяжные признали – справились они с ней плохо, человека под суд отдали, не доказав вину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тревел-блогера обвиняют в убийстве подписчика: что между ними произошло на самом деле

Популярный путешественник из Новосибирска сидит в СИЗО, он не признает вины и настаивает, что проспал преступление. Необычные версии расследования выслушали корреспонденты «КП» (подробнее).

Блогера обвиняют в смерти друга, а он уверяет, что все проспал

Двое знакомых – блогер и маркетолог – выпивали в квартире, выкладывали видео в соцсети. Утром одного из них не стало (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.