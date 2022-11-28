14 тысяч жителей Новосибирска остались без отопления в мороз

Без отопления осталось около 14 тысяч человек. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске без отопления остались около 14 тысяч жителей Дзержинского района. Причиной тому стал прорыв теплотрассы на пересечении улиц Королева и Промышленной.

— Повреждение возникло на трубопроводе диаметром 800 миллиметров по улице Королева. В контуре отключения — 162 объекта. Теплоснабжения на время лишились 93 многоквартирных дома, в которых проживает 13 947 человек, пять детских садов, четыре медучреждения, в том числе один с круглосуточным пребыванием пациентов — он обеспечен обогревателями, — рассказали в региональном МЧС.

На месте аварии работают 32 человека и 13 единиц техники, в том числе и чрезвычайные ведомства. По сообщению СГК, восстановить теплоснабжение планируют к 10:30 утра 29 ноября.

Напомним, что прокуратура начала проверку из-за аварии. Сотрудники ведомства выяснят, должным ли образом содержалась теплосеть, когда в последний раз ремонтировалась и проходил ли ремонт под контролем. Если будут выявлены нарушения, то виновных привлекут к ответственности.

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