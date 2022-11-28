В Новосибирске на пересечении улиц Королева и Промышленной прорвало теплотрассу

На пересечении Королева и Промышленной прорвало теплотрассу. Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя

В Новосибирске на пересечении улиц Королева и Промышленной произошла серьезная коммунальная авария. Там прорвало теплотрассу. Произошло ЧП вечером в понедельник, 28 ноября.

— Сейчас идёт откачка воды из камеры, чтобы добраться до переключений и минимизировать количество отключенных от теплоснабжения домов. Движение по улице Промышленной остановлено. Прошу водителей отнестись с пониманием и выбрать объездной путь — через проспект Дзержинского, — сообщил мэр Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.

По словам главы города, он на месте аварии и взял руководство работами на себя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер