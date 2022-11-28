В Новосибирске 93 дома остались без отопления из-за прорыва трубы

Без отопления остались 93 жилых дома. Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя
В Новосибирске из-за прорыва теплотрассы на пересечении улиц Королева и Промышленной без отопление осталось 93 жилых дома в Дзержинском районе.
— Повреждение теплосети было обнаружено в 18:30. К восьми вечера оно было локализовано. Для проведения работ пришлось временно приостановить подачу тепла для 93 жилых домов. В настоящее время наши специалисты пытаются уменьшить зону отключения, — пояснили в СГК.
Ремонт планируют завершить до 10:30 утра во вторник, 29 ноября.
По сообщению мэра Анатолия Локтя, который контролировал работы на месте аварии, из-за прорыва пришлось ограничить движение по улице Промышленной. Проезд организовали по Дзержинскому проспекту.
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